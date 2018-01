PSDB organiza bases municipais para Serra em 2010

O PSDB começa a construir uma estratégia de longo curso para criar bases municipais de apoio à candidatura José Serra em 2010. O partido vai reunir hoje, no Jockey Club, os 204 prefeitos tucanos eleitos no Estado para dizer-lhes que o desempenho de cada um ajudará a demarcar um diferencial ante seu principal adversário, o PT. A reunião também vai orientar os prefeitos a enfrentar os efeitos da crise econômica mundial. Mas não é só. Os tucanos deram ao secretário executivo estadual, Rogélio Barchetti, ex-vereador e atual vice-prefeito de Avaré, a função de correr os Estados e organizar, em cada um, o secretariado estadual de vereadores. Barchetti já foi ao Acre e a Mato Grosso do Sul. O propósito é fortalecer as bases municipais tucanas em todos os Estados, de maneira a fincar pilares de sustentação para a candidatura de Serra à Presidência da República em 2010. Para entender a importância que o partido atribui ao encontro de hoje, ele será aberto pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e encerrado pelo governador José Serra e pelo presidente nacional do partido, senador Sérgio Guerra (PE). Os prefeitos ouvirão palestras sobre o impacto da crise nas gestões municipais (economista Sérgio Besserman, ex-presidente do IBGE), gestão do desenvolvimento (professor Carlos Luque, da USP), direito municipal (advogado Marcelo Talaveri) e saneamento (secretária estadual de Saneamento, Dilma Pena). Em fevereiro o encontro se repete para debater saúde e educação. O secretário-geral do PSDB paulista, César Gontijo, disse ontem que o partido quer criar desde já um contraponto com o PT para marcar as diferenças entre os dois grupamentos políticos. "O partido quer criar, em suas bases municipais, uma consciência da importância de 2010", afirmou. "E também quer mostrar, em uma linguagem unificada, a nossa forma diferente de ver e administrar o País, os Estados e os municípios", arrematou. NO SUL O PSDB do Rio Grande do Sul promove neste fim de semana o Encontro dos Tucanos - Rumo a 2010, no qual reune prefeitos e vereadores eleitos, com a presença dos governadores Yeda Crusius (RS) e José Serra (SP), em Caxias do Sul. O evento servirá para "traçar metas para as eleições de 2010" e para analisar os resultados obtidos pelo partido na recente eleição municipal.