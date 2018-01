PSDB oficializa candidatura de Serra e adia decisão sobre vice A quinta convenção estadual do PSDB realizada na tarde deste domingo, 25, na Assembléia Legislativa de São Paulo, oficializou o nome do ex-prefeito da capital, José Serra, como candidato ao governo de São Paulo, mas também adiou a decisão sobre o nome do vice na chapa. O partido passou à sua Executiva a decisão sobre se homologa um tucano como vice de Serra ou se deixa a vaga aberta em busca de uma composição mais ampla. A Executiva tem até sexta-feira, dia 30, prazo estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para definir o nome que formará a chapa de Serra. Serra teve 99,36% dos votos dos 2.180 convencionados que participaram do encontro. Foram 2.166 votos pelo nome do tucano e 2.180 votos para deixar a decisão sobre o vice a cargo da Executiva. Provavelmente, o candidato será um tucano, segundo admitiu o presidente estadual do PSDB, deputado Sidney Beraldo. O nome mais cotado é o do deputado federal Alberto Goldman, atual vice-presidente nacional do partido. Também estão cotados os deputados federais Arnaldo Madeira e Mendes Thame, além do próprio Beraldo. Críticas A convenção foi marcada por fortes críticas ao atual governo Luiz Inácio Lula da Silva. Tanto os candidatos à Presidência da República e ao governo de São Paulo, Geraldo Alckmin e José Serra, quanto o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso destacaram em seus discursos as denúncias de corrupção no atual governo. A Polícia Militar estima que 5 mil pessoas compareceram à convenção, que esteve bastante cheia durante quase todo o dia, sendo marcada por tumulto durante a chegada dos candidatos e do ex-presidente, perto das 13 horas. No percurso dos políticos ao plenário da assembléia, houve empurra-empurra e pessoas chegaram a passar mal. "A política atual é atrasada porque tem uma visão patrimonialista", disse Alckmin, referindo-se a programas de saúde, educação e de assistência social. "Mas mentira tem perna curta e esse partido que se dizia progressista é atrasado nos sonhos, nos métodos. Seu maior atraso é de natureza política." José Serra foi na mesma linha, destacando em seu discurso a falta de coerência do governo Lula em relação aos ideais do passado e ao que vem sendo aplicado atualmente. "Nunca vendi esperança para entregar ilusões. Nunca mudei de lado, nem de cara. Dizem que tenho cara feia, mal-humorada, mas tenho uma cara só", enfatizou. De acordo com o candidato ao governo estadual, o PSDB não adota a política de eliminação do inimigo. "Nós vamos nos defender atacando, mas nossa arma é o voto popular", disse, voltando a ressaltar que rejeita o uso da máquina pública, o desmando, a desonestidade e a corrupção. Para Serra, do que o Brasil necessita no momento é uma política nacional de desenvolvimento. A intenção do candidato, se chegar ao governo, é a de criar uma agência de desenvolvimento para impulsionar o investimento privado. "O Brasil não pode ser competitivo sem ter um Estado de São Paulo robusto", disse. Ele também propôs um "alívio" nos impostos, como forma de elevar a arrecadação e contribuir para a criação de mais empregos. Já Fernando Henrique Cardoso utilizou a mesma estratégia de Lula, a comparação dos números dos dois governos, destacando que "não tem medo de ninguém". "O governo atual é marcado pela corrupção, escândalo e por muitos gastos com propaganda", disse. Segundo ele, não é correto o argumento de Lula em relação às denúncias de corrupção e de defender que até que a Justiça dê sua palavra final, todos são iguais. "Eu não, eu não são igual", enfatizou. Na comparação, o ex-presidente ressaltou a promessa de Lula durante a primeira campanha à Presidência, de criar 10 milhões de empregos. Segundo Fernando Henrique, foram criados apenas 4 milhões e, a maioria, na informalidade. Ele ressaltou que a taxa de 10% do desemprego não foi reduzida. "E na saúde?", perguntou, respondendo que nada foi feito além de escândalos e desvio. Fernando Henrique ironizou sobre ninguém saber o nome do atual ministro da Saúde, "nem mesmo o Lula", referindo-se a José Agenor Álvares da Silva. O ex-presidente comentou ainda que os programas sociais, que apenas aliviam a pobreza, deverão ser mantidos, mas que Alckmin, como presidente, não vai apenas aliviar, mas erradicar a pobreza. "Chega de garganta. O Lula tem garganta. Sabe falar, mas não sabe fazer", finalizou. Ampliada com mais informações às 17h58