PSDB oferece vaga na CCJ para Jarbas, afastado pelo PMDB

Afastado da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado pelo líder do PMDB, Renan Calheiros (PMDB-AL), o senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) só deixará de integrar a comissão caso queira. O líder do PSDB, Arthur Virgílio Neto (AM), informou nesta terça-feira, 3, que vai colocar à disposição do peemedebista sua vaga na CCJ. Veja Também: Memória: Cronologia da crise que envolveu Renan Renan destitui Jarbas de comissão por criticar PMDB A cada legislatura, os líderes partidários reúnem suas bancadas para avaliar a composição das vagas que lhes cabem nas comissões. Em reunião hoje, Renan Calheiros comunicou que substituiria Jarbas Vasconcelos por Francisco Dornelles (PP-RJ), integrante do bloco governista, por considerar que este representava melhor os interesses do Executivo. Renan informou, ainda, que o critério adotado para a composição das vagas nas comissões seria o da preferência de cada parlamentar. Na reunião, não estavam presentes o próprio Jarbas Vasconcelos, além de Wellington Salgado (MG) e o presidente do Senado, José Sarney (AP). Mesmo integrante do maior partido da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senador pernambucano adotou a postura de independência em relação ao Executivo e às determinações partidárias. Em meados de fevereiro, Jarbas Vasconcelos concedeu uma entrevista à revista Veja na qual afirmou, entre outras coisas, que o PMDB estaria "impregnado" pela corrupção.