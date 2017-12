PSDB obtém suspensão de propaganda de Marta O PSDB obteve, nesta terça-feira, liminar do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) suspendendo propaganda partidária do Partido dos Trabalhadores (PT) veiculada no rádio e na televisão. O programa petista exibia, na avaliação dos tucanos, propaganda eleitoral antecipada da pré-candidata do PT ao governo do Estado de São Paulo, Marta Suplicy, "com promoção pessoal, em flagrante violação à legislação eleitoral". Para o presidente estadual do PSDB em São Paulo, Sidney Beraldo, "as vitórias sucessivas do PSDB sobre as ações do PT demonstram claramente que o PT não tem vocação para cumprir a lei". E destaca: "É o partido (PT) fora da lei." A liminar suspendendo a propaganda petista foi concedida pelo Corregedor Regional Eleitoral, desembargador Marco César Muller Valente, acatando representação proposta pelo PSDB.