PSDB nega irregularidade em doação para Alckmin

"A empresa UTC Engenharia S/A não exerce nenhuma das atividades elencadas no Artigo 24, da Lei Eleitoral, não configurando-se, assim, como concessionária ou permissionária de serviços públicos. Suas contribuições às campanhas eleitorais, portanto, foram legítimas e estão em consonância com a legislação", diz a nota, assinada pelo presidente do diretório estadual, Antonio Carlos Mendes Thame.

A Procuradoria sustenta que Alckmin, por intermédio do Comitê Financeiro do PSDB, recebeu R$ 700 mil da UTC, que seria uma concessionária do serviço público de exploração de petróleo e gás natural e, portanto, considerada fonte vedada para doações eleitorais.

A ação contra Alckmin e outros 16 eleitos em São Paulo foi protocolada no dia 7 no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A Procuradoria pede investigação judicial eleitoral e cassação dos mandatos. O diretório tucano afirma que vai provar na Justiça o "equívoco do fundamento da representação".