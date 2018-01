PSDB não fez 'acordo' em CPI, diz Aécio

"O PSDB não pactua com qualquer tipo de acordo que impeça o avanço das investigações da CPMI da Petrobras", afirma a nota. "Lutamos pela instalação da CPMI. Temos de ir a fundo na apuração do chamado ''Petrolão'' e na responsabilização de todos que cometeram eventuais crimes, independentemente da filiação partidária", completa.

Na nota, o tucano diz que essa é a "posição inarredável do PSDB". Ontem, no primeiro discurso no plenário do Senado após o segundo turno presidencial, Aécio condicionou a abertura do diálogo com Dilma às investigações das denúncias que envolvem a Petrobras. "Qualquer diálogo tem que estar condicionado ao aprofundamento das investigações e exemplares punições daqueles que protagonizaram o maior escândalo de corrupção do país conhecido como petrolão", afirmou o senador mineiro, que foi efusivamente aplaudido em plenário.

O tucano disse ontem que o esquema de corrupção só veio à tona porque não foi possível abafar os delatores do esquema da Petrobras. Aécio afirmou ainda que esconder e camuflar são a tônica do atual governo. Ele mencionou que a corrupção chegou a níveis nunca antes atingidos no País.