PSDB não criticará governo, diz Paulo Renato O ministro da Educação, Paulo Renato, afirmou hoje que não haverá críticas à política econômica do governo Fernando Henrique Cardoso na campanha presidencial do PSDB. "Não tenho reparos à política econômica", afirmou. Segundo ele, a política econômica do governo teve êxito ao conseguir recursos para a área social. "Agora, é preciso olhar para o futuro e dar continuidade às mudanças implementadas pelo governo para que o País possa crescer com sustentabilidade e que possa destinar mais recursos para a área social", ressaltou. Paulo Renato observou que não se pode julgar a política econômica fora do seu contexto histórico e disse também que o partido está unido em torno da candidatura de do ministro da Saúde, José Serra. Ao ser questionado se Serra seria o melhor candidato, respondeu: "é o nome do partido, é o melhor candidato". Sobre o fato de ter sido preterido na indicação para disputar a presidência, afirmou: "Em política, não há ressentimentos". Na avaliação de Paulo Renato, é difícil mudar o quadro atual com dois candidatos da base governista - o ministro Serra e a governadora Roseana Sarney. Segundo ele, a intenção do PSDB era lançar a candidatura no final de março mas as circunstâncias políticas levaram o partido a tomar uma posição agora. Sobre o fato de Serra ainda não ter decolado nas pesquisas, ele ponderou que a data da eleição está muito longe e que "pesquisa que vale é a do dia da eleição". Paulo Renato afirmou que o partido vai trabalhar para o crescimento da candidatura de Serra crescer e ganhar as eleições em outubro. O ministro disse ainda que não tem interesse numa candidatura para deputado federal e que aceitaria disputar o Senado. Ele lembrou, porém, que uma possível candidatura é uma decisão do partido mas ressaltou que o seu nome é o melhor em termos de projeção nacional. E acrescentou: "Não vou disputar a canivete esta indicação". Paulo Renato deu tais declarações ao chegar à Câmara onde participará do lançamento da pré-candidatura do ministro José Serra à Presidência da República.