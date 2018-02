PSDB mineiro volta a cogitar união entre Serra e Aécio A volta de Aécio Neves ao cenário político, após férias de quase 30 dias no exterior, reacende no PSDB a perspectiva de formar uma chapa puro-sangue em torno da candidatura presidencial de José Serra. Embora os tucanos operem a aliança com o PP, de Francisco Dornelles (RJ), a ação em prol da união com o mineiro voltou a dominar a agenda.