PSDB mantém acordo para apoiar Gabeira no RJ

De acordo com o presidente do PSDB na cidade do Rio, deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, a decisão de participar da convenção só ocorreu no fim da noite de ontem. A Executiva Nacional do PSDB queria lançar um candidato tucano ao Senado para expor o número 45 nos programas de televisão. O acordo estabelecido por PV, PSDB, DEM e PPS, em maio, estabelecia que os tucanos indicariam o nome do vice e os outros dois partidos (DEM e PPS) lançariam os candidatos ao Senado.

"Forçaram até o último momento, mas com a decisão do PPS de manter sua candidatura ao Senado, o partido se convenceu a participar da convenção", disse Luiz Paulo. Com a manutenção do acordo, a convenção vai oficializar a chapa liderada por Gabeira, com o ex-deputado federal Marcio Fortes como vice, e o ex-prefeito do Rio Cesar Maia (DEM) e o advogado Marcelo Cerqueira (PPS) indicados à disputa ao Senado. A candidata do PV à presidência, Marina Silva, também é esperada no evento. Ela e Serra, no entanto, não devem se encontrar.