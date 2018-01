PSDB leva vantagem com Serra na disputa, diz presidente do PMDB-SP

RIBEIRÃO PRETO - A entrada do ex-governador tucano José Serra na disputa pela Prefeitura de São Paulo mudou as peças do tabuleiro eleitoral e deverá fazer com que a briga pela cadeira que hoje é ocupada por Gilberto Kassab (PSD) seja centrada em três nomes principais: o do próprio Serra, o do deputado federal Gabriel Chalita e o do ex-ministro da Educação Fernando Haddad, respectivamente pré-candidatos do PSDB, PMDB e PT. A avaliação foi feita nesta segunda-feira, 27, pelo presidente do PMDB de São Paulo, deputado estadual Baleia Rossi. "Com a entrada de Serra (na disputa), o candidato do PSDB não vai sair com tão baixa intenção nas pesquisas eleitorais", admitiu o peemedebista, em entrevista à Agência Estado.

Além de apostar na competitividade do PSDB nesta campanha municipal, com a entrada do ex-governador José Serra na disputa, Baleia Rossi também acredita que o tucano dará um outro peso para o pleito. Para Rossi, mesmo disposto a enfrentar as prévias, Serra deverá ser mesmo o candidato do seu partido, "pois tem uma densidade eleitoral muito grande e maior que os outros candidatos (tucanos)".

De acordo com recentes pesquisas de intenção de voto, José Serra é o candidato mais competitivo da legenda para essas eleições, inclusive, liderando as mostras. Os outros pré-candidatos tucanos que ainda pleiteiam a cabeça de chapa da legenda e que irão disputar o posto com Serra, são: o secretário de Energia, José Aníbal, e o deputado federal Ricardo Trípoli. Os secretários da Cultura, Andrea Matarazzo, e do Meio Ambiente, Bruno Covas, que também estavam na disputa interna, já desistiram em favor de José Serra.