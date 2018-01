PSDB leva vantagem com Serra, diz PMDB-SP A entrada do ex-governador tucano José Serra na disputa pela Prefeitura de São Paulo mudou as peças do tabuleiro eleitoral e deverá fazer com que a briga pela cadeira que hoje é ocupada por Gilberto Kassab (PSD) seja centrada em três nomes principais: o do próprio Serra, o do deputado federal Gabriel Chalita e o do ex-ministro da Educação Fernando Haddad, respectivamente pré-candidatos do PSDB, PMDB e PT. A avaliação foi feita hoje (27) pelo presidente do PMDB de São Paulo, deputado estadual Baleia Rossi. "Com a entrada de Serra (na disputa), o candidato do PSDB não vai sair com tão baixa intenção nas pesquisas eleitorais", admitiu o peemedebista, em entrevista à Agência Estado.