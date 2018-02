PSDB lança portal para publicar caravanas de Aécio

Brasília - Três dias após o senador Aécio Neves (MG) ser alçado à presidência do PSDB, o partido começou a por em prática mudanças no setor de comunicação da sigla e lançou nesta terça-feira, 21, um novo portal na internet.

A plataforma digital se chamará "Conversa com brasileiros" e servirá como fonte de informação sobre as caravanas que o senador pretende realizar pelo País a partir de julho, conforme revelou o Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, na última sexta-feira. Entre 1993 e 1996, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comandou as "Caravanas da Cidadania", percorrendo 359 cidades em 26 Estados com o objetivo de aprofundar os conhecimentos dos políticos sobre a realidade brasileira.

"A ideia é que a partir de julho nós tenhamos pelo menos quinzenalmente uma agenda para mostrar o Brasil real, até para contrapor ao Brasil virtual, da propaganda. E mostrar experiências que deram certo. E construir um programa que não sairá de um gabinete, mas dessas viagens", afirmou Aécio na semana passada.

Na convenção do partido do último sábado, 19, o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso defendeu que os correligionários passem a "amassar o barro com os pés" numa referência à necessidade de o partido se aproximar da população.

Além dos relatos das caravanas, o novo portal criará links para estimular o diálogo entre os integrantes da legenda e representantes da sociedade. A nova ferramenta será dividida em duas grandes áreas, "Acompanhe nossas conversas" e "Converse com a gente".

De acordo com integrantes do partido, bastará o internauta enviar uma pergunta por meio de um formulário simples, escolher o tema de interesse e aguardar o aviso com o link para a resposta da questão. Também há a área "Compartilhe", que aposta no engajamento do cidadão. Com um clique, o conteúdo pode ser compartilhado nas redes sociais pessoais de quem navega, mais uma maneira de ampliar essa conversa.