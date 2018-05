PSDB lança Alckmin para suceder a Serra

Com presença confirmada do presidenciável José Serra, Geraldo Alckmin torna-se neste domingo, 13, em convenção do PSDB paulista, o candidato oficial do partido a governador. O evento, ao custo de R$ 180 mil, será um contraponto à convenção do PT em Brasília, no mesmo horário, e ratificará a aliança com o PMDB no Estado, com o candidato ao Senado Orestes Quércia.

Em seu discurso, no auditório da Assembleia Legislativa, Alckmin falará, basicamente, de experiência e capacidade administrativa. "Vamos mostrar o que ele fez e que pretendemos avançar mais", afirmou Sidney Beraldo, coordenador da campanha.

Apesar da vantagem sobre Aloizio Mercadante (PT) - 52% das intenções de voto contra 13% em março, em março -, Alckmin diz que trabalhará como se tivesse 1%. A campanha, segundo o comitê tucano, deve custar R$ 50 milhões.