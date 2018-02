PSDB lamenta falecimento de Itamar Franco O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) divulgou nota há pouco lamentando o falecimento do ex-presidente da República, Itamar Franco, ocorrido nesta manhã, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Na nota, o presidente nacional do PSDB, deputado Sérgio Guerra, diz que "a biografia de Itamar Franco atesta a falta que ele vai fazer ao Estado de Minas Gerais, ao Brasil e aos seus familiares". A nota afirma também que Itamar Franco "nos deixa um exemplo de como se pode fazer política pensando no interesse público". "O PSDB lamenta sua morte."