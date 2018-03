PSDB insistirá em mínimo de R$ 600, diz Álvaro Dias O líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias (PR), informou hoje que na votação da proposta do salário mínimo para este ano a bancada vai manter o compromisso assumido na campanha eleitoral pelo valor de R$ 600,00. No caso de ser rejeitada essa emenda, o PSDB apoiará a proposta das centrais sindicais de um reajuste do mínimo para R$ 560,00.