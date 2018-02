PSDB insiste em Jarbas para presidir CPI dos cartões Mesmo com o direito de assumir a presidência da CPI mista dos cartões, o PSDB vai manter o convite ao senador Jarbas Vasconcellos (PMDB-PE), adversário do governo e dissidência no partido que integra a base de apoio. O líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), considerou a atitude do governo de ceder a presidência da CPI ao partido uma vitória, mas garantiu que mantém o convite ao senador peemedebista. "Não considero que seja uma provocação", disse o líder tucano sobre o convite a Jarbas. "A indicação é do PSDB. Se nós quiséssemos poderíamos indicar o senador do PSOL". Na condição de partidos com maior representação no Congresso, o PMDB havia indicado Neuto de Conto (SC) para a presidência da CPI, e o PT escolhera Luiz Sérgio (RJ) para a relatoria. Mas a oposição ameaçava criar um segunda CPI, exclusiva do Senado, se o governo não concordasse em dividir o comando da CPI mista. Após uma reunião na manhã desta quarta-feira, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), disse a jornalistas que a presidência da CPI mista seria cedida ao PSDB para encerrar a disputa e apressar sua instalação. A concessão, segundo Virgílio, não significa que a CPI no Senado esteja descartada. "A CPI do Senado não morreu. Há o compromisso apenas dela não ser lida agora. Vamos ver como fica a investigação na CPI mista", disse o senador tucano. Já o líder do DEM no Senado, Agripino Maia, acha que a divisão do comando da CPI mista encerra uma segunda comissão. "Para mim, é o fim da CPI do Senado. Não há necessidade disso mais." No PSDB, os nomes mais cotados para assumir a presidência da CPI são os dos senadores Marisa Serrano (MS) e Marconi Perillo (GO).