PSDB inicia mobilização para 2010 em SP

O PSDB estadual inicia hoje uma série de reuniões em São Paulo que têm, como principal objetivo, estruturar o movimento de pré-candidatura do governador José Serra (PSDB) à Presidência da República em 2010. Apesar da resistência do tucano em falar publicamente sobre o assunto, o PSDB paulista vai defender nesses encontros regionais que Serra é o candidato do partido ao Palácio do Planalto e sugerir que o trabalho de mobilização para a corrida eleitoral comece desde já. Serra disputa com o governador de Minas, Aécio Neves, a vaga de presidenciável pelo PSDB. Os paulistas querem emplacar Serra sem disputa interna, como alternativa de consenso. Em Minas, os tucanos pressionam pela realização de prévias. A primeira reunião será hoje, no município de Americana. Até o fim do semestre serão realizados entre 18 e 20 encontros. Participa dessas reuniões a base do partido - líderes locais, prefeitos, vereadores e deputados. Nelas discutem-se também estratégias eleitorais em nível regional. No plano nacional, servirão para afinar os discursos pró-Serra em 2010, dando a essas lideranças munição para ampliar a popularidade do governador - um repertório de obras e ações dele no Estado. "O objetivo fundamental do partido é eleger o Serra e que São Paulo faça a diferença. Temos de sair com 65%, 70% dos votos", diz o secretário-geral do PSDB paulista, Cesar Gontijo. Os encontros vão ainda ajudar na elaboração de um mapeamento das áreas em que o PSDB tem maior dificuldade de mobilização. Já se sabe que regiões como o Vale do Ribeira, parte da Grande São Paulo e o entorno dos municípios de Ribeirão Preto e Presidente Prudente precisam de um trabalho mais forte para ampliar a popularidade de Serra. O plano dos serristas é aumentar ao máximo a votação em São Paulo para compensar dificuldades de penetração no Norte e Nordeste. "Nossa possibilidade de crescer em São Paulo é muito maior, porque aqui temos uma estrutura já montada e muito bem organizada", defendeu Gontijo. São esperados em uma ou outra reunião os secretários Aloysio Nunes Ferreira (Casa Civil) e Geraldo Alckmin (Desenvolvimento), cotados para suceder Serra no Estado.