PSDB ingressa com nova ação contra propaganda do PT O PSDB ingressou no início da noite de hoje com uma nova representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que seja reduzido o tempo reservado à propaganda partidária do PT no primeiro semestre de 2011. O motivo é o conteúdo da inserção petista de 30 segundos veiculada no dia 8 em emissoras de rádio e televisão. No documento entregue ao TSE, os tucanos reclamam de "promoção pessoal" da pré-candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff.