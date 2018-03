PSDB indaga TSE se é possível fazer prévias como EUA Uma consulta feita pelo PSDB ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) poderá revolucionar o processo de escolha dos candidatos. O PSDB quer que o TSE deixe claro se é possível escolher candidatos por meio de prévias. O partido também indaga se os eleitores não filiados à sigla poderiam participar das prévias. A prática é difundida em países como os Estados Unidos. O presidente eleito Barack Obama disputou a vaga de candidato pelo partido democrata com a senadora Hillary Clinton. Assinada pelos delegados do PSDB Gustavo Kanffer e Afonso Assis Ribeiro, a consulta do PSDB pergunta a partir de quando podem ser realizadas as prévias. O PSDB tem ainda dúvidas sobre propaganda, uso de recursos do fundo partidário para cobrir os gastos e recebimento de doações de pessoas físicas e jurídicas para financiar a publicidade e a realização das prévias. O PSDB também questionou o TSE sobre a possibilidade de a Justiça Eleitoral fornecer urnas eletrônicas para as prévias. O partido já tinha feito uma consulta igual no ano passado. Mas aquela consulta foi arquivada pelo TSE sob a alegação de que não poderia ser respondida já que o País estava em pleno período eleitoral.