PSDB homologará candidatura de Alckmin, domingo, em BH O presidente do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), convocou para domingo, dia 11, em Belo Horizonte, a convenção nacional do partido para escolha do candidato do partido à Presidência da República e deliberação sobre candidatura a vice-presidente, bem como sobre propostas de coligação visando às eleições de outubro. Além de homologar as candidaturas do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para a Presidência e do senador José Jorge (PE) para a Vice-Presidência, a convenção deverá também promover análise e aprovação da plataforma e diretrizes programáticas dos candidatos tucanos. Segundo o edital de convocação, publicado no Diário Oficial de ontem - que está circulando apenas hoje em virtude de uma operação tartaruga dos servidores da Imprensa Nacional -, a convenção se reunirá no Expominas, na capital mineira, das 9 às 14 horas de domingo. A convenção nacional é constituída pelos membros do diretório nacional do partido, representantes do PSDB na Camara dos Deputados e no Senado e dos delegados dos Estados e do Distrito Federal.