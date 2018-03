PSDB faz consulta ao TSE sobre normas para prévias Uma consulta feita pelo PSDB ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) poderá abrir espaço para grandes mudanças no processo de escolha dos candidatos. O PSDB quer que o TSE deixe claro se é possível escolher candidatos por meio de prévias. A prática é difundida em países como os Estados Unidos. Assinada pelos delegados do PSDB Gustavo Kanffer e Afonso Assis Ribeiro, a consulta pergunta a partir de quando podem ser realizadas as prévias e se os eleitores não filiados à sigla poderiam participar delas. O PSDB tem ainda dúvidas sobre propaganda, uso de recursos do fundo partidário para cobrir os gastos e recebimento de doações de pessoas físicas e jurídicas para financiar a publicidade e a realização das prévias. O partido também questionou o TSE sobre a possibilidade de a Justiça Eleitoral fornecer urnas eletrônicas para o processo. A realização de prévias é defendida pelo governador de Minas, Aécio Neves, também postulante à Presidência. "Eu acho que isso só acrescenta ao PSDB para que nós possamos, pelo instrumento democrático definido pelo partido, definir qual que será o candidato", diz ele.