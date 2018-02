PSDB fará evento para discutir a situação da Petrobras

O seminário, intitulado "Recuperar a Petrobras é o nosso desafio - A favor do Brasil, a favor da Petrobras", contará com a presença do presidente do PSDB, deputado Sérgio Guerra (PE), do presidente do Instituto Teotônio Vilela (ITV), Tasso Jereissati, e do senador Aécio Neves (MG). Em discursos, Aécio tem sido um dos maiores críticos da gestão da estatal, classificada por ele como um dos "13 fracassos" petistas. Para o tucano, os governos do PT têm destruído o patrimônio das empresas públicas, como a Petrobras.

"A gestão da Petrobras, a anterior à atual, transformou a gestão da empresa numa caixa preta", criticou o vice-líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PR), referindo-se à gestão comandada por José Sérgio Gabrielli. Ele lembrou que fez uma série de representações contra supostas irregularidades na estatal. O seminário, marcado para o início da tarde desta terça-feira na Câmara dos Deputados, contará também com a presença de representantes do DEM e do PPS.

Na outra frente, a CAE deverá aprovar também nesta terça-feira, com apoio da base governista, um convite para que a presidente da Petrobras vá ao Senado falar sobre os resultados da estatal.