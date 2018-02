PSDB fará eleições primárias para candidatos em 2010 A executiva do PSDB, reunida ontem à noite, decidiu realizar eleições primárias para a escolha de candidatos à Presidência da República e governadores em 2010. Para as eleições municipais de 2008, o partido se propõe a fazer o primeiro teste na eleição para a prefeitura de João Pessoa, com uma eleição primária para a escolha do candidato. Isso ocorrerá caso haja mais de um candidato do partido ao cargo. O universo de eleitores que vai participar das eleições primárias ainda não está definido. Também está indefinida a data dessas primárias. O senador Álvaro Dias (PSDB-PR) defende a idéia de que tenham direito a voto todos os eleitores e não apenas os filiados ao PSDB. "É uma medida que pode sacudir o partido e evita o cartorialismo partidário", disse. Na reunião da executiva, alguns deputados fizeram ponderações ao encontro de amanhã da cúpula do PSDB no Senado com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para discutir a prorrogação da CPMF. O encontro, porém, foi mantido diante dos argumentos de que o partido não poderia recusar o convite do governo e nem assumir uma posição intransigente.