PSDB expulsa ex-ouvidor que denunciou grampos no RS O ex-ouvidor da Segurança Pública do Rio Grande do Sul Adão Paiani foi expulso do PSDB pela executiva estadual do partido. A presidente da sigla, Zilá Breitenbach, explicou que a decisão foi tomada por unanimidade na noite de ontem, depois de uma análise das atitudes recentes de Paiani. Os tucanos entendem que, por lealdade, o ex-ouvidor deveria ter encaminhado à governadora do Estado, Yeda Crusius (PSDB), a denúncia de que os sistemas de escutas e de verificação de antecedentes criminais do Estado são violados por interesses políticos.