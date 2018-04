PSDB estuda pedir intervenção do Fundo Real Grandeza

O presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), anunciou nesta segunda-feira, 2, que vai pedir a intervenção do Fundo Real Grandeza, que administra o fundo previdenciário de Furnas e da Eletronuclear, e já estuda com sua assessoria jurídica qual o melhor caminho para isso. Segundo o parlamentar, como há suspeita em relação à diretoria do fundo, é preciso preservar os direitos dos beneficiários de "forma garantida e segura". Na avaliação do senador, o fundo deve estar sob o controle de pessoas responsáveis. Veja também: Diretor do Real Grandeza encara auditoria com naturalidade 15 maiores fundos de pensão administram 70% do total do País Contra trabalhadores, PMDB tenta assumir fundo de pensão de Furnas Escândalo do mensalão derrubou diretoria em 2005 Entenda a polêmica do Real Grandeza, o Fundo de Furnas Na semana passada, o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, anunciou que a Controladoria Geral da União (CGU) fará uma auditoria nas contas do Real Grandeza. A decisão foi anunciada depois que a proposta de substituição do comando da entidade foi retirada da pauta da reunião do conselho deliberativo do fundo.