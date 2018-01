PSDB está aberto a aliança com novo partido O vice-presidente do PSDB de São Paulo, deputado estadual João Caramez, disse hoje que é legítimo que o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), crie um novo partido e afirmou que o PSDB está aberto para uma aliança com a nova legenda. O deputado indicou, contudo, que o partido não irá abrir mão de ter candidatos próprios nas eleições de 2012 e 2014 em São Paulo.