PSDB escolhe José Aníbal como líder na Câmara

O PSDB escolheu nesta quarta-feira o deputado José Aníbal (SP) como novo líder do partido na Câmara. Ele recebeu 36 votos contra 22 do deputado Arnaldo Madeira (SP). Veja Também: ACM Neto é o mais cotado para líder do DEM na Câmara O resultado foi uma vitória do grupo do ex-governador Geraldo Alckmin, que apoiava Aníbal, sobre o governador de São Paulo, José Serra, que fez campanha para Arnaldo Madeira. Como já era esperado, o deputado federal Maurício Rands (PE) foi eleito no início da tarde desta terça-feira por aclamação, como o novo líder da bancada do PT na Câmara para o ano legislativo. Rands substitui o deputado Luiz Sérgio (PT-RJ). O mandato do líder petista é de um ano. O DEM marcou para o dia 19 a escolha do próximo líder na Câmara dos Deputados. O novo nome substituirá o atual líder, Onyx Lorenzoni (RS). O mais cotado para assumir o cargo é o deputado Antônio Carlos Magalhães Neto (BA), informou a assessoria da liderança.