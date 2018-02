PSDB escolhe como líder na Câmara deputado próximo a Alckmin O PSDB escolheu nesta quarta-feira o deputado José Aníbal (SP) como novo líder do partido na Câmara. Ele recebeu 36 votos contra 22 do deputado Arnaldo Madeira (SP). O resultado foi uma vitória do grupo do ex-governador Geraldo Alckmin, que apoiava Aníbal, sobre o governador de São Paulo, José Serra, mais próximo de Arnaldo Madeira. Após a eleição pela bancada, Aníbal disse que a prioridade é a coesão da bancada para obter vitória nas eleições municipais, principalmente nas cidades com mais de 100 mil habitantes. Ele evitou comentar a eventual candidatura de Alckmin à prefeitura de São Paulo e defendeu a CPI mista para investigar o uso dos recursos pelos cartões do governo federal, que pode incluir o governo Fernando Henrique Cardoso. "O negócio é não personalizar". "Estamos voltados a recuperar uma agenda e a unidade da bancada. O PSDB é campeão na disputa pela reeleição. São Paulo é uma questão que está em aberto", disse. A avaliação de integrantes do PSDB é de que Aníbal acabou vitorioso porque fala a linguagem que os deputados querem ouvir, que vai defender os interesses da bancada. Sua palavra chave foi vigor, contra ponderação usada por Madeira. Ele vai substituir o deputado Antonio Carlos Pannunzio (SP), que ocupa o posto. Economista de 60 anos, Aníbal está em seu quarto mandato como deputado federal. Ocupou a secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo entre 1999 e 2001, no governo de Mario Covas. Seu currículo político mostra uma curiosidade: Aníbal foi fundador do PT em 1980, mas ficou apenas um ano no partido que hoje é o maior adversário dos tucanos. Trocou o PT pelo PMDB e desde 1990 está no PSDB, onde ocupou a presidência entre 2001 e 2003. A bancada do PT na Câmara elegeu na terça-feira o deputado Maurício Rands (PE) como novo líder do partido. Rands, de 47 anos e que está no segundo mandato, substituirá Luiz Sérgio (RJ). O Democratas deixou para semana que vem a escolha do líder, que deve recair sobre Antonio Carlos Magalhães Neto (BA), em substituição a Onyx Lorenzoni (RS). (Texto de Carmen Munari; Edição de Mair Pena Neto)