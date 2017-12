PSDB entrará na Justiça contra o PT em função de folheto da Copa O PSDB entrará com uma representação na Justiça Eleitoral contra o PT, por causa do folheto distribuído pela legenda com uma tabela dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de futebol, acompanhada de elogios ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e referências à reeleição. O folheto, intitulado "Lula é show de bola", foi distribuído nesta terça-feira, durante uma reunião preparatória para a campanha do senador Aloizio Mercadante ao governo de São Paulo, segundo reportagem publicada na edição de hoje do Estado. De acordo com a direção nacional do PSDB, a representação já está pronta, mas ainda falta o partido conseguir uma cópia do panfleto, que será anexada ao processo como prova documental. De acordo com o vice-presidente nacional do PSDB, deputado federal Alberto Goldman (PSDB), a distribuição do folheto é apenas mais um exemplo de propaganda antecipada que vem sendo conduzida pelo presidente Lula nos últimos meses. "Isso é parte das dezenas de ações em que Lula se utiliza do cargo de presidente da República para fazer campanha eleitoral", disse o deputado.