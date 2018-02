PSDB elege novo líder da bancada na Câmara

A bancada do PSDB na Câmara se reúne nesta quarta, 26, a partir das 11 horas, a fim de eleger o novo líder e indicar o seu representante na Mesa Diretora. As negociações de bastidores apontam para a eleição do paulista Duarte Nogueira para a liderança da bancada. O partido já declarou apoio à candidatura do petista Marco Maia (RS) à presidência da Câmara, num jantar com a participação do presidente nacional da sigla, Sérgio Guerra (PE), que foi eleito deputado federal em outubro.

Natural de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira caminha para o segundo mandato e exerce interinamente a função de líder. Agrônomo de formação, foi secretário estadual de Agricultura e Abastecimento e integra a Frente Parlamentar do Agronegócio.

Para a Mesa Diretora, os tucanos devem indicar o deputado Eduardo Gomes, eleito pelo Tocantins. O PSDB deverá continuar à frente da Primeira Secretaria da Câmara, responsável pela administração dos contratos e da folha de pagamento da instituição.

Com 53 deputados eleitos, o PSDB continua a ser a terceira maior bancada da Casa. Cinco deles assumiram cargos de secretários estaduais, mas uma das vagas de suplente da coligação será preenchida por um tucano, o deputado Vanderlei Macris (SP).