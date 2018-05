PSDB e PT perdem tempo de propaganda em SP O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) determinou a cassação de tempo de propaganda partidária do PSDB e do PT em São Paulo por infrações cometidas em março. Em inserções partidárias, os dois partidos exibiram seus candidatos à Presidência, José Serra (PSDB) e Dilma Rousseff (PT). O TRE já havia suspendido os materiais em caráter liminar na época. A perda do tempo acontecerá no primeiro semestre de 2011, como determina a lei. Cabe recurso nos dois casos.