PSDB e PSB estudam aliança para pleito, diz Anastasia

Apesar de integrar a base de apoio da presidente Dilma Rousseff (PT), o PSB faz parte do grupo de sustentação do governo do PSDB em Minas desde o primeiro mandato do ex-governador e atual senador Aécio Neves, em 2003, apesar de participar também da administração da capital, que revezou com o PT nos últimos 18 anos.

Em evento promovido pelo Executivo estadual, Anastasia confirmou que já há "um contato aqui, um contato acolá" entre Lacerda e tucanos em torno da sucessão municipal. "As eleições estão muito longe, mas as conversas já se iniciam", disse o governador. Ele avaliou ainda que a administração de Lacerda tem muito mais proximidade com o PSDB do que com o PT.

"É um estilo muito parecido com o nosso, com aquele que Aécio empreendeu no governo, até porque o Marcio foi secretário de Estado", disse, referindo-se à passagem de Lacerda pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico no segundo mandato do tucano.