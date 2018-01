PSDB e PFL só negociam aliança em julho, diz Teotônio O senador Teotônio Vilela Filho, ex-presidente do PSDB, disse hoje que, no momento em que a sociedade descobrir as qualidades de José Serra, ele "sem dúvida" vai crescer muito nas pesquisas de intenção de votos para a Presidência da República ."No momento que todo mundo começar a falar do Serra ele cresce rapidinho", afirmou. A título de exemplo Teotônio Vilela Filho citou o caso da cidade de Arapiraca, em Alagoas, administrada pela prefeita do PSDB, Tânia Rocha, onde o ministro José Serra, em pesquisa encomendada pelo partido, ficou com 14% da preferência de intenção de votos e a candidata do PFL, Roseana Sarney, teve apenas 9% da preferência. Teotônio Vilela Filho disse que este não é o momento de negociar aliança com o PFL. Segundo ele, agora, o jogo de cada partido é fortalecer seu candidato e mostrar que ele é o mais preparado, mais competente e com melhor condição de governar o País. "Vamos conversar mais adiante", afirmou o senador. Ele considerou normal a declaração de Roseana Sarney de que é impraticável o PFL, que está na frente nas pesquisas, ficar como vice na chapa com o PSDB. Teotônio Vilela Filho acredita que essa negociação da aliança se dará por volta de julho. Na avaliação do senador, em comparação com Roseana Sarney, José Serra tem grande vantagem, porque "entende muito mais do país do que a governadora". O senador disse também que o estudo feito pelo ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira e pelo economista Yoshiaki Nakano sobre estratégias de desenvolvimento com estabilidade é apenas um dos estudos encomendados pelo PSDB aos economistas. "Não significa que automaticamente será a proposta do partido", disse o senador. Segundo ele, uma comissão do PSDB vai receber todas as propostas para preparar o programa de governo. O estudo de Bresser Pereira e Nakano critica a atual política industrial e defende a necessidade de redução dos juros e de aumento da cotação do dólar para R$ 3,00.