PSDB e PFL se reúnem nesta 4ª feira para discutir alianças O conselho político da campanha do tucano Geraldo Alckmin para presidente da República e do pefelista José Jorge para vice tem reunião marcada para as 14h30 de amanhã, em Brasília, para fazer mais um balanço do processo de alianças eleitorais nos Estados. Para participar da reunião, Alckmin chega a Brasília por volta de meio-dia. O problema mais urgente para o conselho resolver é no Distrito Federal, onde o PFL lança na quinta-feira a candidatura do deputado José Roberto Arruda para governador mesmo sem saber, ainda, se a governadora Maria de Lourdes Abadia, do PSDB, será candidata ou não ao Palácio do Buriti. A situação no Rio Grande do Norte também é difícil para a coligação PSDB-PFL, uma vez que o líder do PFL no Senado, José Agripino (RN), está resistindo a apoiar a candidatura do ex-senador Geraldo Melo, do PSDB, ao Senado. O PFL no Rio Grande do Norte está lançando o vice na chapa do PMDB, encabeçada pelo senador Garibaldi Alves, e também o nome de Rosalba Rosado para o Senado. Geraldo Melo tem-se irritado com Agripino, e as relações entre os dois estão estremecidas. A reunião de amanhã do Conselho Político discutirá a situação também em outros Estados, como Goiás e Rio de Janeiro. No Rio, o PFL apóia a candidatura da deputada Denise Frossard, do PPS, ao governo do Estado, e não o candidato do PSDB a governador, deputado Eduardo Paes. O presidente do PPS, deputado Roberto Freire (PE), foi convidado por tucanos e pefelistas para a reunião de amanhã do conselho, mas não poderá comparecer por estar com infecção na garganta.