PSDB e PFL criam coordenações para ajustar palanques O conselho político da coligação PSDB/PFL, presidido pelo candidato à Presidência da República Geraldo Alckmin, decidiu criar coordenações nos Estados para ajustar os palanques dos dois partidos e resolver eventuais conflitos onde eles forem adversários. Na reunião, os presidentes e líderes dos dois partidos, bem como os coordenadores da campanha de Alckmin, fizeram um balanço da coligação nos Estados. "Estamos fazendo um esforço para ter um só palanque onde for possível", afirmou Alckmin após a reunião. "Em política, acaba-se resolvendo até na última hora. Estamos indo bem. Temos palanques fortes com candidatos favoritos nos Estados". Segundo o tucano, além da sustentação política que os palanques expressam nos Estados, o candidato precisa ter outras ações complementares, como a conversa direta com o eleitor e, até, o trabalho voluntário. "Vamos ter um mutirão cívico. Esta indignação e desencanto com o atual governo vai se transformar em voto", afirmou o candidato a presidente, que reiterou que terá, se eleito, "uma obsessão pelo crescimento". Alckmin voltou a criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que ele está fazendo "uma campanha descarada" e cometendo abuso com a inauguração de obras, até mesmo sem licitação, sem autorização ambiental e, mesmo, sem terreno específico. Esta última afirmação foi referência ao lançamento, hoje, na Fazenda de Macacu, em Itaboraí (RJ), da pedra fundamental do Complexo Petroquímico da Petrobras a ser instalado na região, para o qual até ontem sequer havia um terreno.