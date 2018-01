PSDB e do PFL se reúnem para avaliar campanha As cúpulas do PSDB e do PFL, que formalizam hoje a coligação nacional, se reuniram no Palácio das Mangabeiras para mais uma avaliação da campanha e acertar a agenda política da semana. O presidente nacional do PFL, senador Jorge Bornhausen (SC), vai insistir para que, até quinta-feira, o Conselho Político da campanha volte a se reunir - desta vez com a presença do presidente do PPS, deputado Roberto Freire(PE). A convenção nacional do PSDB, que vai homologar a candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin à Presidência da República, foi aberta hoje em clima de festa no Expominas. A partir de 8 horas, cerca de 400 ônibus começaram a chegar ao centro de convenções trazendo militantes da capital e do interior do Estado. O governador de Minas, Aécio Neves, anfitrião da convenção, deve chegar à Expominas até as 12 horas, com o pré-candidato do PSDB ao Planalto. Antes disso, ele vai passar na convenção estadual do PV, um partido aliado. Aécio vai fechar a convenção estadual destinada a homologar sua candidatura à reeleição, abrir o encontro nacional e dar a palavra aos líderes tucanos na Câmara e Senado. Em seguida, vão discursar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o pré-candidato do PSDB ao governo paulista, José Serra, e Geraldo Alckmin deve encerrar o evento. A previsão é de o candidato tucano faça um discurso contundente com críticas ao governo Lula. A coordenação da campanha do PSDB espera reunir cerca de 10 mil pessoas, sendo dois mil delegados estaduais e nacionais. A votação já foi aberta e a expectativa é de ser encerrada às 14 horas.