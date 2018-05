PSDB e DEM levam denúncia contra André Vargas ao Conselho de Ética da Câmara

As lideranças do PSDB e do DEM vão protocolar, na próxima semana, no Conselho de Ética da Câmara representação contra o vice-presidente da Casa, André Vargas (PT-PR). Para as legendas, o parlamentar cometeu quebra de decoro ao viajar em jatinho pago pelo doleiro Alberto Yousseff, preso pela Polícia Federal, durante a Operação Lava Jato.

Nessa quinta-feira, 3, o PSOL protocolou um ofício pedindo a investigação do caso na Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Casa. Reportagem publicada pela Folha de S. Paulo revelou que André Vargas pegou emprestado o avião de Yousseff para viajar de Londrina (PR) a João Pessoa (PB) em suas férias no início do ano. O doleiro está preso por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado R$ 10 bilhões.

Em nota, o PSDB afirma que o uso da aeronave pode configurar "recebimento de vantagem indevida", o que justificaria a punição com a perda do mandato.

Vargas foi à tribuna dar explicações aos colegas esta semana e disse ter sido "imprudente" e que desconhecia as investigações contra o doleiro, com quem mantém amizade há 20 anos.