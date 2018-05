PSDB e aliados não cogitam substituir Pimenta da Veiga O inquérito por lavagem de dinheiro aberto pela Polícia Federal que investiga o pré-candidato do PSDB ao governo de Minas Gerais, Pimenta da Veiga, não faz com que o partido pense em substituir o nome do ex-ministro na chapa para as eleições de outubro. Correligionários e membros de partidos aliados ouvidos pelo Broadcast Político, serviço de informação em tempo real da Agência Estado, avaliam que Pimenta prestou, de forma legal, serviços como advogado à agência do publicitário Marcos Valério e deve permanecer como pré-candidato.