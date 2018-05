PSDB do Paraná oficializa Beto Richa ao governo Depois de derrotar o senador Alvaro Dias na pré-convenção do PSDB há três meses, o ex-prefeito de Curitiba, Beto Richa, foi oficializado hoje pela Convenção Estadual do PSDB como candidato do partido ao governo do Estado. O evento, ocorrido em Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba), também confirmou o nome do deputado federal Ricardo Barros (PP) para uma das vagas ao Senado. O suspense sobre o provável apoio do senador Osmar Dias (PDT) à chapa tucana, no qual ele ocuparia uma das vagas ao Senado, foi mantido. Um dos motivos é o apoio do PDT nacional à candidatura da ex-ministra Dilma Rousseff, e o apoio aos tucanos paranaenses traria problemas para a campanha petista.