PSDB diz que 'releva citações grosseiras' de Dilma Em nota oficial divulgada no final da tarde deste domingo, o PSDB disse que releva a citação grosseira da presidente Dilma Rousseff em vídeo exibido durante o lançamento da candidatura do ex-ministro Alexandre Padilha do PT ao governo do Estado de São Paulo. A nota, assinada pelo deputado Duarte Nogueira, presidente do diretório estadual do partido, afirma que Dilma vive um momento de desgaste perante a opinião pública, "enquanto o governo de São Paulo enfrenta suas adversidades com êxito e com apoio da população".