PSDB diz que Delta recebeu R$ 4,1 bi do governo

Segundo a pesquisa, feita no Sistema Integrado de Administração Financeira do governo federal, o Siafi, 90% dos recursos foram repassados para contratos da empreiteira com o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestres (Dnit). O restante foi dividido entre o Ministério da Integração Nacional, o Fundo Nacional de Saúde e o Batalhão de Engenharia de Construção, órgão vinculado ao Comando do Exército que toca obras na área de transportes.

Em 2007, a empreiteira recebeu R$ 572 milhões. No ano seguinte, R$ 706 milhões. O ano de 2009 foi o melhor para a Delta, quando amealhou R$ 938 milhões. Em 2010, último ano do governo Lula, a empreiteira recebeu R$ 825 milhões e, no primeiro ano com Dilma à frente do Executivo, R$ R$ 875 milhões.

O cruzamento de dados feito pela área técnica do PSDB revelou que este ano a Delta escapou do corte de R$ 55 bilhões anunciado pelo governo no início do ano. Mesmo com o contingenciamento de verbas, R$ 200 milhões reservados para a empreiteira foram integralmente empenhados pelo Dnit. Isso significa que o Executivo compromete-se a pagar a construtora. Só este ano, a construtora já recebeu R$ 218 milhões.

O líder do PSDB, Alvaro Dias (PR), disse que vai apresentar à CPI do Cachoeira, assim que a comissão for instalada, um requerimento para convocar o presidente da Delta, Fernando Cavendish. "Há uma suspeita de direcionamento de recursos para a empreiteira", afirmou Dias.