PSDB divulga vídeos acusando Dilma de mentir para os trabalhadores

Brasília - O PSDB divulgou uma série de vídeos nas redes sociais na qual acusa a presidente Dilma Rousseff de ter mentido para os trabalhadores durante o pronunciamento realizado para comemorar o 1º de Maio do ano passado.

Na gravação, o partido diz que Dilma transformou o Dia do Trabalho em "Dia da Mentira" e comparara trechos da fala de presidente que foi veiculada na TV em 2014 a matérias recentes publicadas na imprensa sobre a situação da economia.

O PSDB rebate, por exemplo, o trecho que a presidente aparece dizendo que o governo está conseguindo vencer "a luta do emprego e do trabalho", com uma matéria que afirma que a geração de empregos em 2014 foi a pior desde 2003, quando o PT assumiu o poder.

Confira um dos vídeos:

O partido também diz que é mentira a parte em que Dilma afirma que "o nosso governo nunca será o governo do arrocho salarial nem o governo da mão dura contra o trabalhador". Em contraposição, o PSDB mostra as medidas provisórias propostas pela equipe econômica que mudam as regras trabalhistas e reduzem alguns benefícios, como o seguro desemprego.

Confira outro vídeo divulgado pelo PSDB:

Na quinta-feira, 30, o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), já havia divulgado uma nota em que criticava o fato de Dilma não fazer o pronunciamento na TV, como fez todos os anos para comemorar a data. Com medo de um novo panelaço, a petista preferiu apenas divulgar um vídeo pela internet.