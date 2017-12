PSDB divulga nota de repúdio às acusações de Sérgio Machado

BRASÍLIA - O PSDB divulgou uma nota repudiando as acusações feitas pelo delator Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, envolvendo lideranças do partido, nesta quarta-feira, 15. A legenda afirmou que as denúncias de Machado são falsas. "Delações premiadas são uma conquista da sociedade e não podem se transformar em acusações sem provas, em instrumento de manipulação da verdade e em esconderijo de interesses inconfessáveis de criminosos."

"As mentiras ditas e que fazem referência a nomes do PSDB na articulação e recebimento de recursos de caixa 2, na campanha eleitoral de 1998, são afirmações feitas no desespero de quem está tentando se livrar da responsabilidade pelos crimes que cometeu. São afirmações descabidas e contraditórias, que não guardam qualquer relação com os fatos políticos da época", diz o texto.

Machado revelou a existência de um grande esquema de corrupção quando ele ainda era líder do PSDB no Senado, em 1998. A eleição de Aécio no comando dos trabalhos legislativos servia para estruturar a base de apoio ao então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso no Congresso. O próprio Aécio, de acordo com Machado, teria recebido na época R$ 1 milhão em dinheiro vivo.