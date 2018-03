PSDB distribui convites para lançamento de Serra O PSDB começou a distribuir hoje os convites para o ato de lançamento da campanha de José Serra à Presidência da República, no dia 10 de abril. "Temos o prazer de convidar para o Encontro Nacional do PSDB, Democratas e PPS, que contará com a presença de José Serra", diz o convite. O ato será realizado no Centro de Eventos Brasil 21, em Brasília.