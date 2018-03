PSDB deve entrar amanhã com recurso contra fala de Dilma O PSDB deve entrar na terça-feira (29) com uma representação junto à Procuradoria-Geral da República (PGR) contra a presidente Dilma Rousseff por "uso indevido" da cadeia nacional de rádio e TV na última quarta-feira (23), quando anunciou a redução da conta de energia elétrica. Para a sigla, ao fazer o pronunciamento, Dilma "se valeu de uma prerrogativa do cargo" para fazer "autopromoção" visando à reeleição de 2014 e "atacar" a oposição.