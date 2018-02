PSDB, DEM, PMDB e PT levam 52% do repasse do fundo

O PMDB, PSDB, DEM e PT receberam mais da metade da primeira parcela (52%) do fundo partidário repassado aos partidos políticos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. A transferência só será feita até que deputados e senadores aprovem o Orçamento Geral da União deste ano. A primeira parcela corresponde a R$ 11,3 milhões. Como a distribuição dos recursos é feita obedecendo ao tamanho da bancada de deputados federais de cada partido, o PT leva a maior fatia do fundo. Em seguida vem o PMDB, o PSDB e O DEM. O PCO e o PSTU não vão receber nada da cota de janeiro por estarem inadimplentes com a Justiça Eleitoral.