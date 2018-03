PSDB, DEM e PPS criticam anúncio de PAC 2 Em nota divulgada hoje, o PSDB, DEM e PPS criticaram o anúncio ocorrido hoje da segunda etapa do Programa de Aceleração do crescimento, o chamado PAC 2, e destacam que até o momento somente 11% das obras do PAC 1, lançado há três anos, estão concluídos. "O PAC 2 é mera peça de campanha eleitoral movida às custas do contribuinte brasileiro", afirmam os três partidos na nota que recebeu o título de "Pantomima Eleitoral".