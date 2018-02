PSDB defende reestruturação da dívida de SP O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Serra, registrou nesta quarta seu programa de governo no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), com as linhas gerais de suas propostas para a cidade de São Paulo. "A parceria da cidade com a União merece ser ampliada em razão da enorme contribuição dos paulistanos (...) a reestruturação da dívida da Prefeitura com o governo federal, ora em curso, será o primeiro passo para alcançar esse objetivo", defende o tucano em seu programa.