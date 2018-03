PSDB decide centralizar comando de campanha em SP

A ideia é que a casa, que deve ser alugada nas próximas semanas, se torne o futuro comitê central da campanha presidencial do PSDB - embora o governador paulista, José Serra, não tenha ainda se declarado candidato, o partido trabalha com seu nome na disputa. O secretário paulista de Relações Institucionais, José Henrique Reis Lobo, que deixará a pasta no dia 18 para integrar a coordenação da campanha tucana, está à procura do imóvel, que será próximo ao atual Diretório Estadual do partido.

O objetivo é evitar que a estrutura física da campanha presidencial fique dividida em duas cidades, como ocorreu em 2006, com o então candidato Geraldo Alckmin. À época, o ex-governador paulista se dividia entre gravações para os programas de rádio e TV em São Paulo e as discussões com o núcleo político, em Brasília. O projeto já recebeu o aval do presidente nacional do partido, senador Sérgio Guerra (PE). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.