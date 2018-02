PSDB de São Paulo vai à Justiça para reaver mandato de Chalita

Em reunião na noite desta segunda-feira, 6, a executiva do diretório municipal do PSDB de São Paulo decidiu, por unanimidade, requerer o mandato do vereador Gabriel Chalita, que deixou o partido para ingressar no PSB, informou nesta terça-feira, 6, o presidente municipal da legenda, José Henrique Reis Lobo.

Segundo Lobo, durante a reunião, os membros da Executiva teceram comentários sobre a saída do Vereador, desaprovando a sua conduta e considerando-a deselegante e desleal. O presidente já pediu à assessoria jurídica do partido que ingresse com petição requerendo o mandato.

"O pedido deverá ser apresentado em juízo nos próximos dias e será fundamentado em razões exclusivamente de natureza jurídica, tendo em vista que os estatutos do partido, a legislação e a jurisprudência dos Tribunais são no sentido de que o mandato pertence não a quem o exerce, mas ao partido pelo qual o candidato se elegeu", declarou Lobo, através de sua assessoria.